陸自啟用沖繩縣石垣島新駐地　加強防衞抗華

日本防衞省周四（16日）在沖繩縣石垣島啟用陸上自衞隊新駐地，是為應對中國而加強防衞體制的一環。這是繼沖繩縣與那國島和宮古島、鹿兒島縣奄美大島後，南西諸島離島新設的陸上自衞隊駐地，鞏固第一島鏈。

防衞省指，石垣駐地佔地面積約47公頃，隊員名額約570人，由負責石垣島、與那國島等周邊島嶼防衞和警備的八重山警備隊，以及運用12式陸基反艦導彈、03式中程防空導彈的導彈部隊等構成。自衞隊於周四舉行不對外公開的新編部隊活動，下月2日進行駐地開設紀念活動。防衞省認為設置石垣駐地後，南西諸島不再有防衞空白地區，此後的重點是如何構建穩定的安保環境。

另外，日本政府末來5年將增加軍費應對中國等威脅，英媒披露日本大部分軍需供應商不願投資軍事方面的業務，包括三菱電機、大金工業、東芝等。防衞省去年曾與相關企業召開非公開會議，有公司提出一些擔憂，例如低利潤率、在日本完成軍事擴張後閒置工廠的財務風險，以及公眾形象風險。三菱電機防禦系統部門負責人新井雅彦（Masahiko Arai）表示，他歡迎政府的提議，希望為日本的安保貢獻能對公司有利，但最擔心的是日本5年軍事建設結束後會發生甚麼，其他公司亦受到聲譽風險的困擾。另一間日本主要國防供應商亦直言，直接捲入地區緊張局勢可能對業務不利，當涉及防務問題時，中國客戶曾多次表達過不安。