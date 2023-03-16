不滿第三方代償　日強徵朝鮮勞工受害人提訟

南韓政府為改善與日本的關係，早前宣布由第三方向被日本強徵的朝鮮勞工賠償之折衷方案。朝鮮勞工受害者不接受南韓政府提出的第三方代償方案，周三（15日）提起新的訴訟，追討涉案日企的在韓資產。

原告代理律師團周四（16日）表示，向日本三菱重工索賠勝訴的原告中，一名在世受害者和一名已故受害者的遺屬，周三向首爾中央地方法院提起新訴訟，要求追討三菱重工在韓公司MH Power Systems Korea的資產。代理律師團指，今次訴訟是針對三菱重工擁有的南韓法人追討金錢債權，與此前需要變現的股票或專利權不同，無需經過拍賣等程序，一審判決勝訴後原告即可回收債權。律師團續指，將根據受害方拒絕接受以韓企資金賠償的第三方代償方案等意願，力爭早日贏得訴訟，通過變現涉案日企在韓資產讓受害方以其所期望的方式獲得賠償。

另一邊廂，南韓全國經濟人聯合會和日本經濟團體聯合會周四在日本東京聯合舉行記者會，公布「韓日．日韓未來合作宣言」，決定創建「韓日．日韓未來合作基金」。兩個團體表示，南國政府公布日本強徵朝鮮勞工索賠案解決方案，日本政府認為這是修復兩國關係的重要措施，期待日韓在經濟、政治、文化等領域擴大交流合作。