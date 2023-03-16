郭文貴與班農關係密切　曾揚言金援香港示威

郭文貴周三（15日）在美國紐約被捕，他與美國前總統特朗普前「軍師」班農（Stephen Bannon）關係異常密切，也在香港2019年爆發連串暴力示威事件期間，與香港青年新政前立法會議員梁頌恆通電話，宣稱：「需要多少錢我繼續保證。」

自2015年起，郭文貴流亡美國，在網上累積大量支持者，之後認識主張「中國威脅論」前白宮首席策略師班農，雙方此後開始合作。郭文貴2018年宣布斥資1億美元（約7.8億港元）成立「法治基金」，協助遭受中國迫害人士，正正是由班農出任基金主席。

當全球2020年爆發新冠疫情，來自中國內地的香港大學公共衞生學院前病毒學家閻麗夢聲稱生命受到威脅，至同年4月逃亡美國，之後多次宣稱新冠病毒是中國製造生化武器。《紐約時報》2020年11月20日曾發表文章質疑，閻麗夢流亡美國一事是由郭文貴與班農合作，目的是推動新冠病毒起源陰謀論。

除了合作關係，班農2020年8月捲入美墨邊境圍牆集資欺詐案時，被美方執法人員從一艘遊艇帶走，而該遊艇正正屬於郭文貴。《紐時》當時報道，班農整個夏天幾乎都在郭文貴遊艇上度過，藉此避開新冠疫情，笑言自己在船上曬黑了皮膚，也減去部分體重。

在香港2019年發生暴力示威期間，郭文貴曾致電梁頌恆，聲稱自己能夠保證兩件事，其一是資金支援，另外是與美方聯絡：「我和班農先生全力以赴，包括在香港的保護。美國駐港總領事、美國政府一定會保護你們安全。」梁頌恆其後澄清，他與郭文貴本身並不認識，亦否認接受郭文貴金援。