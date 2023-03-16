食客控告無骨雞翼並非雞翼　餐廳發文反諷

美國傳媒周三（15日）報道，當地一間專門售賣各種風味雞翼的連鎖餐廳近日遭一名伊利諾伊州芝加哥男子提告，稱店方售賣的無骨雞翼並非雞翼，而是由雞胸肉製成的，認為店方欺騙顧客。涉事餐廳隨後在社交平台發文回應稱，「我們的漢堡包（Hamburger）不含火腿（Ham）」。

報道指，哈利姆（Aimen Halim）今年1月在伊利諾伊州庫克縣涉事連鎖餐廳一間分店中購買了無骨雞翼，隨後發現它是由雞胸肉製成的白肉，上周向法院提起訴訟。他投訴該間餐廳列明的雞翼名稱和描述，容易讓顧客誤認為產品是去骨的雞翼，強調若知道這一點便不會購買，指摘店方是「故意、虛假、有意地誤傳為無骨雞翼」。

哈利姆的訴訟要求法院下令停止店方在全國1,200間連鎖店繼續使用「無骨雞翼」的名稱，同時要求該州分店需賠償哈利姆及其他因此損失金錢的顧客。涉事餐廳周一（13日）發文稱「這是真的。我們的去骨雞翅都是白肉雞肉。我們的漢堡包不含火腿。我們的水牛雞翼（Buffalo Wings）含有0%水牛（Buffalo）」。