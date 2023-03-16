韓查境內華製貨櫃起重機　憂涉間諜活動

美國傳媒本月初報道，美方愈來愈憂慮國內港口使用的中國振華重工巨型貨櫃起重機，可以偽裝秘密為中方執行間諜活動。由於南韓國內主要港口安裝大批同一品牌的巨型貨櫃起重機，該國反間諜當局展開實地考察等安全調查。

南韓傳媒周四（16日）報道，包括釜山港、平澤港在內的南韓10個主要港口，合共操作809部巨型貨櫃起重機，其中427部、即超過一半屬於振華重工的產品，該中國企業的佔有率高於南韓國內企業的總和，包括斗山重工、現代三湖重工、大宇重工。報道指以釜山港為例，當地538部巨型貨櫃起重機中，298部、即超過一半是振華重工。

值得留意的是，駐韓美軍利用平澤港運送武器及物資，但該港口有28部巨型貨櫃起重機，其中21部來自振華重工，佔有率高達七成五。南韓軍方消息人士透露，針對平澤港配備振華重工巨型貨櫃起重機的情況，駐韓美軍最近向韓軍當局表達擔憂。

南韓政府高層消息人士表示，國家情報院、海洋警察、海洋水產部等各部門開始制定安全檢查對策，其中海洋水產部計劃增加制定預算，加強港口設備的安全系統。該消息人士提到，振華重工高層曾經在訪問揚言可以在上海總部，監控全球所有該公司的巨型貨櫃起重機，所以他們能夠實時觀察平澤港運輸駐韓美軍物資的情況。