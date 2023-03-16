伊朗停向青年運動運輸武器　也門局勢有望趨緩

中國上周五（10日）在北京成功斡旋伊朗及沙特阿拉伯恢復外交關係，美國傳媒周四（16日）報道，伊朗根據協議同意停止秘密向也門叛軍、多次攻擊沙特阿拉伯石油設施的青年運動運輸武器，此舉為不久將來達成結束也門內戰的協議增加希望。

根據中國、伊朗、沙特阿拉伯發表的三方聯合聲明，僅提及伊沙兩國恢復外交關係、在至多兩個月內重開雙方使館及代表機構、同意兩國外長舉行會晤、安排互派大使等雙邊外交內容，沒有提到2014年爆發的也門內戰。報道引述美國及沙特阿拉伯官員指，一旦伊朗停止武裝青年運動，可以向該叛軍組織施壓達成結束戰事的協議。伊朗一直公開否認向青年運動提供武器，該國駐聯合國代表團拒絕就此事置評。

沙特阿拉伯在也門內戰翌年發起軍事行動介入，支援國際認可的也門政府。惟戰火越境蔓延至沙特阿拉伯，青年運動多次利用導彈及無人機對該國石油設施發動長程攻擊；伊朗亦加強支援青年運動，令這場內戰演變為中東兩大勢力的代理人戰爭。超過15萬人死於戰火，沙特阿拉伯為首的聯盟空襲也門也造成數以千計平民死亡。

報道指，美國軍方與盟友過去3個月在也門對出海域截獲4艘來自伊朗的船隻，合共檢獲逾5,000支步槍、160萬枚彈藥、數十枚反坦克導彈，以及可以製作爆炸品的肥料。雖然伊朗及沙特阿拉伯同意結束敵對狀態，但在國內影響力甚大的伊朗革命衞隊至今尚未回應此事，引起美沙兩國官員憂慮伊朗軍方會否履行政客作出的承諾。