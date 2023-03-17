英國禁政府設備安裝TikTok　中方斥出於政治目的

英國政府周四（16日）跟隨美加及歐盟的做法，以安全為由，宣布即時禁止在政府設備上安裝中國影片分享應用程式抖音的海外版TikTok。中國駐英大使館批評英國此舉出於政治目的。

英國內閣辦公室大臣杜永敦表示，經過英國網絡安全專家的評估後，認為某些平台接觸和使用敏感的政府數據可能存在風險，政府敏感資訊的安全必須放在首位，因此禁止在政府設備上使用TikTok，而其他會提取數據的應用程式也會受到審查。他表示，相關禁令不會擴展到政府僱員的私人設備。

TikTok對英國政府的決定感到失望，認為禁令是基於根本的誤解，並受到更廣泛的地緣政治的驅動，TikTok和數以百萬英國用戶並無參與其中。公司稱會致力與英國政府合作解決任何關注的問題，但英政府應該根據事實來判斷，並與公司的競爭對手一視同仁。

中國駐英大使館批評英方出於政治目的而非基於事實作出有關決定，干擾有關企業在英國的正常經營，最終只會損害英方自身利益。中方敦促英方尊重客觀事實，遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要泛化、濫用國家安全概念，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。