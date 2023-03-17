動用憲法權力強行通過退休改革法案　內閣面臨不信任危機

法國國執政黨因沒有把握退休改革法案在國民議會通過，因而在周四（16日）下午國民議會最終投票表決前的最後一刻，動用憲法第49條第3款，終止辯論繞過投票強制通過法案，引發朝野怒火，民眾立即聚集抗議，反對陣營亦表示會提對內閣提出不信任動議，政治危機恐一觸即發。

這份極度不受歡迎的法案將法定退休年齡從62歲延後至64歲，儘管政府在事前多次表示不願動用第49條第3款，但眼見未確定在國民議會掌握多數票，仍決定作政治豪賭，孤注一擲。總統馬克龍表示，雖然他的政治意願是交由投票表決，但若國民議會投票不通過，「對財政、經濟的風險會太大」；總理博爾內在宣布動用該憲法條款時亦表示，準備好承擔責任。

法案強制通過後，憲法第49條第3款同時賦予反對陣營在24小時內，即於周五（17日）下午3時之前提出不信任動議，若動議通過，內閣必須總辭、法案撤銷。極左派不屈法國黨及極右派國民聯盟已表態支持會向政府提出不信任動議，原本多數支持法案的右派共和黨雖覺得政府的做法不妥，但宣布不參與任何不信任動議，因「不想在混亂中增加混亂」。

與此同時，在政府宣布強制通過法案後，1小時內人潮就在工會的號召下，聚集到與國民議會隔着塞納河相望的協和廣場抗議，許多反對黨議員也親自參與抗議示威，警方立即動員戒備。