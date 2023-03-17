【東方日報世界視線】美衰敗圖窮匕現　逼選邊眾叛親離

由特朗普到拜登推行打壓中國經濟，到俄烏戰爭全面制裁俄羅斯，證明不單止失效，還引發美國和歐盟通脹及經濟問題，美國展示給全世界，它已經不再是世界上強而有力的經濟霸權及和平繁榮的保護者。

美國已花了逾千億美元支援烏克蘭，這是很短時間內的開支，這部分開支是要政府及人民全數支付，明顯會加劇通脹，這正正和美國政府要推動聯儲局加息來控制通脹背道而馳。

美國經濟出現一種國家主義經濟，正如前總統特朗普所言：美國優先。過去大半個世紀美國奉行全球化自由主義：自由貿易、投資自由及全球經濟一體化，讓自由市場決定一切，沒有政府干預，而世界銀行及國際貨幣基金組織的成立也正為推廣這政策。美國過去奉行的自由主義的確打倒了蘇聯完全國家控制經濟的模式，不過，中國選擇了國家及自由市場的混合發展模式，40年來證實比美式自由主義發展得更快更好，也吸引了大量外資進入及壯大中國的經濟實力。

中國的急劇發展使華府慌了，它不能承認美國的民主自由及資本主義制度比不上中國的管治，結果只能說中國偷高科技、行不完全履行自由市場的保護主義，當然還有「強迫勞動」等。美國政府的對策竟是自毀市場經濟，搞貿易壁壘、關稅、禁運、經濟制裁、生產補貼，但推行這些政策會釀成通脹、失業及降低民生福利，華府都知悉，問題是美國工業產業外移，使美國依賴中國工業消費品及供應鏈，一時無法改變這個關係。它的目標是希望可夥同英國、澳洲、新西蘭、日本、南韓以及歐盟的力量，打造新的經濟體系，影響及支配全球。

可是，如今歐洲面對中美博弈就考慮要如何自處。歐洲在科技、資本、軍事及對外市場規模都比中國及美國差，歐洲國家亦知道美國在衰落中，只是它們還未能擺脫及抗衡美國的箝制。然而，俄烏戰爭的出現，使歐洲明白自己被捲入美國政府主導的代理人戰爭，而且要付出沉重的代價，除了軍備及經濟上支援烏克蘭，更被迫與俄羅斯的平價能源脫鈎，及要在中美市場之間二選一，而誰都知道中國及金磚國家還有更高的經濟規模及市場發展潛質，揀選美國斷掉中國，無疑自斷財路。

因此，未來歐盟只會選擇遠離美國的支配，將使美國更形孤立。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻