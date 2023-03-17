拜登長子遺孀　被揭曾收來自中資公司款項

美國眾議院監督委員會正在調查總統拜登的家族成員，有否在拜登知情的情況下進行以權謀私（influence peddling）的活動，而美媒周四（16日）報道，拜登已故長子博拜登的遺孀哈莉（Hallie Biden）被揭發也牽涉其中。報道指2017年拜登次子亨特與她發生婚外情期間，哈莉曾經收取過來自一家中資能源公司的3.5萬美元（約27.3萬港元）款項。

美國《紐約郵報》報道，共和黨籍的委員會主席科默，在給委員會成員的備忘錄中披露了這筆交易。科默本周較早前曾表示，該項調查的重點是亨特的外國商業交易，當中可能會牽涉6至7名家族成員。而該委員會是在本周審查來自財政部的可疑活動報告時，發現了該筆向哈莉支付的款項。據指，這些有可能揭示出非法交易的財政部報告當中，有超過150份與亨特和拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）有關。

報道指，上述款項是在2017年3月分兩次轉帳給哈莉；當時國能香港（state Energy HK）向拜登家族的親信沃克（John “Rob” Walker）名下的一家公司，電匯了300萬美元（約2,340萬港元）。這些資金中有超過100萬美元（約780萬港元）支付給了拜登家族的成員，當中包括哈莉。國能香港是中國華信能源旗下的公司，華信能源被指與亨特關係密切。

博拜登在2015年因腦癌病逝，亨特與哈莉的婚外情始於2016年，一直持續到2019年告終。拜登在2009年至2017年擔任副總統，其後在2020當選總統，2021年1月20日就任。