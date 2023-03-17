尹錫悅繼續東京訪問　韓民眾抗議對日屈辱外交

日本首相岸田文雄周四（16日）在東京與南韓總統尹錫悅會晤，就兩國關係正常化達成一致，同意恢復首腦互訪「穿梭外交」。惟南韓首爾有民眾示威，抗議尹錫悅對日外交及針對二戰強徵勞工問題的處理方法。尹錫悅周五（17日）繼續在東京訪問，將與當地各界人士會面，聽取關於構建面向未來韓日關係的意見，當晚啟程返國。

市民團體周四在首爾各地舉行批評尹錫悅政府對日外交的示威抗議活動，在總統府及日本殖民統治時期關押了很多維權人士的西大門刑務所前均有民眾聚集，指摘尹錫悅「大概不是南韓總統，而是日本人吧」、「希望他千萬不要從日本回來了」。示威者認為，在日企二戰強徵勞工訴訟問題上，南韓政府同意由第三方代替日企支付賠償是「免除日本政府和戰犯企業責任的賣國解決措施」，直言「歷代都沒開展如此屈辱外交的總統」。

尹錫悅周五早上會接見日韓議員聯盟、日韓合作委員會等支持兩國交流團體所屬的政界人士，包括自民黨副總裁麻生太郎和日韓議員聯盟新任會長菅義偉。尹錫悅下午會出席韓日商務圓桌會議，強調深化韓日經濟合作，兩國主要企業代表等與會。他其後前往日本慶應義塾大學向日本大學生和南韓留學生發表演講，勉勵他們為拓寬兩國交流合作擴大共識。