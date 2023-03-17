歐盟公布關鍵原料法案　單一國家供應量不得超65%

歐盟委員會周四（16日）公布《關鍵原材料法》（Critical Raw Materials Act）要點，將每年來自單一國家的關鍵原料佔比降至65%以下，確保鋰和稀土等關鍵礦物的供應安全，以打破歐盟國家對第三國供應商進口的關鍵礦物的依賴。有關法案需得到歐洲議會及歐洲聯盟理事會開綠燈，方可實施。

法案規定，未來歐盟每年消費的關鍵礦物，至少10%需境內開採、40%境內煉製、15%回收再利用，以及戰略性原料來自單一的第三國供應量不得超過65%。委員會將提供2億歐元（16.7億港元）經費在歐盟境內設置10座循環中心，以達成上述回收再利用目標；同時撥出5億歐元（約41.8億港元）投資關鍵原料相關研究和創新，及透過雙邊經貿關係，尋求更多中國以外的原料供應國。

目前中國供應歐盟98%稀土、97%鋰、93%鎂，都是半導體、電動車電池、太陽能和風力發電等綠能產業的關鍵原料。外界認為，歐盟推行有關法案，是為了避免重蹈過度依賴俄國原料的覆轍，而大幅降低中國供應的關鍵原料，將有可能衝擊歐盟發展電動車、太陽能等產業的競爭力。