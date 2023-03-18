【東方世界視線】美國金融瀕潰　中國舉足輕重

美國硅谷銀行等的虧損破產會否引發美國以至全球的金融危機呢？這應是當前國際最熱門的議題。

今次危機的觸發是美國加息過快，國債價跌，作為銀行最安全也最大的資產便出現巨大虧損，由虧損而引發存戶擠提。要解決便十分容易，就是美國減息國債價回升。可是還有市場預期因素，市場或許相信美國不加息或減息，會讓通脹復熾。明年總統選舉，民主黨政府還是要為爭取選票而抑制通脹，一是可能聯儲局不敢減息；二是即使一時減息，過幾個月為選情還會加息，美國國債便不會價格回升，以國債為主要資產的銀行依然會面對價格虧損的困局。

流動性的短困可解，卻沒法可真的紓解銀行虧損的難題。同業收購兼併是一個方法，讓整體金融去分擔虧損，可是，美國國債的國際信任度便大打折扣。若現時美國面對的通脹是結構性，屬新常態，美國國債的市場價格仍然可有大的波動。美債變成銀行的有毒資產，不能不減少來避險。美債的外國投資者擁有的部分，未必像俄羅斯那樣全拋掉了。避險因素，必然使美國國債在市場上的供求失衡，一是價格還會下跌；二是為保新債發行，還要提高利息；三是若外國投資者不買或少買，美國聯儲局要把餘額收納，便相等於擴大貨幣發行。還有聯儲局本身龐大的國債庫存亦變巨虧，美國的發債便全是無抵押的紙鈔票。

雖說美債外國擁有者佔的只有25%左右，但是為數7萬多億美元，數額龐大，現時主力為中國、日本、英國以及海外離岸金融中心。中國已經減持，日本和英國可能在政治壓力下寧虧損也要救美國，離岸金融中心的卻是眾多私人資產，避險的傾向會大。於是，今後幾個月乃至一年，美債不可能擺脫與通脹、美國財政赤字相關的大波動，可更加劇內外資金避險拋棄美債以至美元的行動。今次銀行擠提帶來的危機或許可抑壓，卻給市場清楚的信號──美國不可靠，美元不穩，國際市場會怎樣反應呢？

歐元還是依舊加息50點子，顯然歐盟的通脹因素與社會經濟穩定更為重要。若歐元加息，美元減息或不加，本來流往美國的歐洲資金便會回流。若日本也一樣加息，更多的資金流出美國，美國怎樣防衞美元、國債和發新債來支付國內支出和烏克蘭戰爭？對拜登政府來說，形勢極為惡劣。

研究所所長 陳文鴻