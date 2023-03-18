世衞指今年內宣布　新冠作為國際突發公共衞生事件正式結束

世界衞生組織（WHO）周五（17日）表示，新冠大流行有望在今年內穩定下來，類似於流感威脅，將能在2023年的某個時候宣布，新冠不再構成國際關注的突發公共衞生事件。

上周六（11日）是世衞宣布新冠為全球大流行3周年，總幹事譚德塞表示，全世界現在的情況，要比新冠大流行的任何時候要好得多。譚德塞稱：「我有信心，我們可以在今年內宣布，新冠作為國際關注的突發公共衞生事件正式結束。」世衞緊急項目執行主任瑞安也在記者會上稱：「我認為我們已接近可以把冠病視為季節性流感一樣的疾病。」

瑞安表示：「新冠還是會威脅我們的健康，還是一種會致命的病毒。但這種病毒不會擾亂我們的社會或我們的醫院系統。正如譚德塞所說，我相信這一天將今年內到來。」

世衞組織於2020年1月30日宣布冠病為國際關注的突發公共衞生事件，這是世衞組織的最高級別警報。當時在中國以外的國家和地區，只有不到100宗冠病確診病例，尚未有任何死亡病例報告。但在病毒變得愈來愈擴散後，譚德塞於2020年3月11日宣布新冠為大流行病。