世衞批華早應分享　武漢華南海鮮市場新冠測序數據

中國疾控中心上周一度在全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據庫，公布新冠爆發前後華南海鮮市場一系列原始環境樣本和動物樣本的測序數據。世界衞生組織總幹事譚德塞周五（17日）重申目前仍未知新冠疫情如何爆發，中方3年前就應分享上述數據。

譚德塞表示，世衞聯絡過中疾控，促請他們與世衞和國際科學界分享新冠數據，世衞上周召開新型病原體起源科學顧問組會議時，要求中疾控研究員交代相關分析。譚德塞指，這些數據未必能為新冠起源提供確定的答案，但每一則證據都是走近答案的重要一步，所有關於新冠起源的資料都應立即與國際社會分享。他敦促中國透明地共享數據，進行必要調查並分享結果。

世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）稱，留意到華南海鮮市場的環境樣本有新冠病毒，目前欠缺的更重要資訊是相關動物從何而來，世衞多次要求調查武漢和全中國其他市場，追蹤動物的來源農場，並對在市場或農場工作的人進行血清研究。被問及為何中國從GISAID數據庫移除測序數據，她指應由中疾控解答，據世衞所知中疾控是在撰寫文章時提交測序數據，文章於去年作為預印本提交，之後更新並重新提交，同時上傳更多資訊到數據庫。