國際刑事法院發出拘捕令　可限制普京出訪

國際刑事法院（ICC）周五（17日）宣布，向俄羅斯總統普京、兒童權利總統專員利沃娃-貝洛娃發出拘捕令，指控兩人涉及戰爭罪行。惟普京短期內接受IOC審判的可能十分渺茫，ICC不能對被告展開缺席審判，且俄羅斯並非IOC成員國。有分析指，ICC拘捕令將限制普京出訪，令他的處境進一步孤立。

ICC根據《國際刑事法院羅馬規約》於2002年成立，主要起訴及審判犯下種族滅絕罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪的個人。目前ICC共有123個成員國，中國、北韓、印度、緬甸、沙特阿拉伯、古巴、白羅斯等均不是成員國，甚至連美國及烏克蘭亦不是，但烏克蘭賦予ICC管轄權。理論上，普京到訪ICC成員國將會被捕。前美國國務院無任所大使瑞普（Stephen Rapp）表示，ICC拘捕令讓普京受到唾棄，外訪面臨被捕風險。而且，俄羅斯如果不遵守ICC拘捕令，將無法解除制裁。

美國耶魯大學法學院國際法律教授、前國務院法律顧問高洪柱（Harold Hongju Koh）認為，ICC拘捕令可阻嚇可能向俄羅斯提供武器的中國，警告俄羅斯官僚，並可減少美國國防部內部拒絕與ICC分享俄羅斯戰爭罪行證據的阻力。