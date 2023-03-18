特朗普掩口費風波或下周初起訴 執法部門商保安計劃

美國前總統特朗普涉嫌向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費，紐約曼哈頓刑事法院或最快下周初作出起訴。多家美媒周五（17日）報道，聯邦、州及地方執法部門正在商討法院的保安計劃，法院則拒絕評論。

報道引述5名高級官員指，執法部門對紐約中央街100號的曼哈頓刑事法院及周圍，展開初步安全評估。惟官員強調，相關討論是預防性質，因為現時仍未提出起訴。有匿名官員透露，討論內容包括考慮特朗普一旦出庭時的安全，制訂保安計劃及檢視可行性。參與討論部門包括紐約警察局、紐約州法警、特勤局、聯邦調查局聯合反恐小組及曼哈頓地區檢察官辦公室。

有法庭消息稱，一旦特朗普受到起訴，特勤局將決定他是否需要鎖上手銬。代表律師塔科皮納稱，假如特朗普受到檢控，海湖莊園將不會與特勤局及曼哈頓地區檢察官辦公室對抗，並會遵循正常程序。惟塔科皮納堅稱，特朗普是無辜。特朗普發言人否認指控，反指調查出於政治動機。

大陪審團早前已聽取特朗普前私人律師科恩的作供，科恩於2018年承認一項聯邦控罪，並與檢方合作。科恩供稱受特朗普指使，於2016年總統選舉期間向斯蒂芬妮支付掩口費，要求她不要公開與特朗普的風流史。斯蒂芬妮聲稱，掩口費為13萬美元（約101萬港元）。