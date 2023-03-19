美航空向國會施壓　禁中國赴美航班用俄領空

俄烏戰事令美國的航空公司不能使用俄羅斯領空，它們因此需要採取更遠和成本更高的航道，令外國航空公司取得優勢。美國的航空公司因此向美國白宮和國會施壓，禁中國赴美航班使用俄領空。

一般來往東亞和北美的路線，航空公司採途經北極路線，節省燃油和時間，但現時美國的航空公司需要改變原本橫跨太平洋和北極的飛行路線，以確保出現緊急事故時有地方着陸，但卻因此要減少客運和貨運量，以確保燃油足夠應付更長的路線。美國航空公司由印度新德里飛往紐約的航班，過去一年就有19次需要被迫先停緬因州。

美國的航空公司原本可使用俄領空，但俄烏戰事爆發後，美國、英國等禁止俄羅斯航空公司使用美國領空，俄方於是作出反制，禁止美國等的航空公司使用俄領空。由於其他國家的航空公司仍可使用俄領空，令它們更有優勢。

美國的航空公司因此向美國國會施壓，以迫使正使用俄領空的外國航空公司受到同樣限制，使用跟美國的航空公司一樣較長的航線。消息指有關方案在美國交通部取得進展，當局已草議法案，阻止使用俄領空的中國航空公司進入美國。

美國交通部拒絕置評，但美國國防部就指，有關方案可能會影響與長期盟友印度的關係，亦會令原本已緊張的中美關係惡化。