【東方日報世界視線】俄戰機反美偵察　兩國敵意再升級

歐洲中部時間3月14日早上七時左右，在克里米亞附近海域上空的一架美軍MQ9無人偵察機（又稱「死神」、「收割者」），遭到兩架俄羅斯蘇27戰機攔截，據稱雙方糾纏了半小時，而無人機最終墜海，成為令美俄敵對進一步升級的事件。

對於今次事件，美、俄政府自然是各執一詞，美國指美機是在國際海域上空，責備俄方機師向美機淋燃料達19次之多及撞損其螺旋槳，是極鹵莽行為。俄方則聲稱俄機並沒有攻擊該美機，它最終墜海是美方操控無人機的人員錯誤操控所導致。根據美方提供的無人機拍攝畫面，歐洲專家亦表示很難判斷該無人機墜海是因為被淋燃料致故障，抑或是被撞擊所致。

事件還涉及無人機墜入克里米亞西面海域，俄羅斯有興趣及動機要打撈，俄政府認定這是俄方控制區，這副殘骸肯定可幫助俄軍探取到珍貴的美方軍事科技資料。美方因為在黑海沒有艦隻，要打撈就只能靠盟友。

俄羅斯強調今次事件是美方挑釁，因為這個相關空域已被列為俄羅斯「特別軍事行動」禁區及限制進入，認為美軍無人機的做法就是挑釁；而美國政府一直不承認克里米亞是俄羅斯領土。不過，俄方強調不會把事件升級。

歐洲軍事分析家認為，俄羅斯此舉明顯是報復美國一直以來不斷地應用各類飛機偵察克里米亞及烏東地區的軍事設施和動態，以提供給烏克蘭，今次無疑是一個嚴重警告。而今次事件亦無法委託任何公正的委員會調查出真相，美俄雙方目前都很克制，只尋求外交接觸的方式解決。

這次事件還是有後續發展，因為隨後就有俄國軍機在愛沙尼亞附近空域被英國及德國軍機攔截監視，可見歐洲北約成員國亦立即向俄羅斯展示肌肉。

隨着俄烏戰爭進一步升級，北約國家持續訓練完畢的烏克蘭軍隊，加上北約的先進武器裝備，會陸續回到烏克蘭，目的是為烏克蘭政府準備一次大反攻，那麼北約掌握俄烏戰場及俄羅斯大後方的形勢及變化就更為重要，美國在烏東及俄羅斯的偵察活動只會有增無減，到時候俄羅斯對於北約的各種偵察活動，也只會加強打擊，而出現的衝突就更難用外交方式解決。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻