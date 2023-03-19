日德領袖舉行會談　冀強化供應鏈合作

日本首相岸田文雄和德國總理紹爾茨上周六（18日）在日本東京舉行會談，並率領各自閣員展開首次高級部長級政府間磋商，雙方承諾建立更緊密的防務關係，並在強化供應鏈方面展開合作。

德國正努力提升在亞洲太平洋地區的影響力，今次是紹爾茨不足1年內第2次訪問日本。日本與德國領導人上周六下午會同雙方各6名內閣官員，在首相官邸展開政府間磋商。德國曾與法國、中國等一些國家舉行過政府間磋商。德國官員表示，這次決定與日本首次舉行，具有相當的政治重要性及象徵意義。兩人強調，受到疫情與俄烏戰爭等連串事件衝擊的供應鏈，有必要予以強化及分散化。

岸田表示，在經濟安全對話方面，提到要強化供應鏈，日德都希望加強在戰略產業的影響力，例如在礦物資源、半導體與電池；同時分享處理危機的最佳做法。德國過於仰賴俄羅斯的能源供應，在俄國侵略烏克蘭後嘗到苦果；此後德國一直想辦法轉移其他的經濟依賴，尤其是對中國的依賴。

德國正加強與日本、印尼和印度等亞洲國家接觸，盼進一步分散供應來源及出口目的地。紹爾茨表示，日本與德國的關係提升到一個新層次，在疫情和俄烏戰爭暴露出經濟依賴性之後，德日都熱切希望從中汲取正確教訓。