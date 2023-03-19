彭斯批左翼政治檢控特朗普　若示威需和平合法

美國前總統特朗普涉嫌於2016年大選前向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費，紐約曼哈頓刑事法院最快本周初起訴特朗普。前副總統彭斯上周六（18日）表示，拘捕特朗普將是政治檢控，反映激進左翼的優先事務是起訴他。特朗普號召示威「奪回國家」，彭斯指美國人擁有和平集會的憲法權利，但強調國會山莊暴動是恥辱，抗議必須和平及合法地進行。

彭斯批評即使紐約市罪案頻生，但檢察總長仍視檢控特朗普為首要事務，感覺像是政治檢控，不是美國人想見到的。彭斯續指，美國人為國家的兩級司法制度感沮喪，若他們要示威，需和平及合法地進行，國會暴動及2020年反暴警示威的暴力情況是恥辱，美國人不會容忍，參與這類暴行的人應受起訴。

眾議院議長麥卡錫亦批評紐約檢察總長激進兼濫權，讓暴力罪犯逍遙法外的同時，對特朗普進行政治報復。麥卡錫將要求相關委員會小組調查聯邦資金有否用於利用政治檢控干預選舉，顛覆民主。前眾議院議長佩洛西則指摘特朗普號召示威是鹵莽，不能掩飾他違法、不尊重選舉及煽動暴力。