世衞建議華調查武漢海鮮市場　動物上游來源

世界衞生組織新病原起源科學諮詢小組（SAGO）上周六（18日）發聲明指，將繼續評估中國和世界各地研究人員共享的所有新冠科學數據，強烈建議中國研究人員對武漢華南海鮮批發市場於2020年1月關閉和清理前已存在的動物和動物產品，進行上游來源調查。

聲明表示，世衞於上周日（12日）留意到全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據庫短暫出現過新冠病毒序列和元基因組數據，它們與2020年1月在華南海鮮市場收集的樣本相關，數個國家的研究人員下載了這批數據，不久後存取便受限制，顯然是要讓中國疾控中心更新。世衞立即聯絡中疾控和SAGO主席及副主席，討論後相信數據是中疾控去年一篇研究論文預印本的更新基礎，中疾控正向國際期刊《自然》重新投稿。

世衞上周日安排與中疾控及訪問過GISAID數據庫的科學家開電話會議，評估上述數據的重要性和分析。世衞再於上周二（14日）跟SAGO所有成員開會，邀請中疾控研究人員介紹最新數據分析，顯示華南海鮮批發市場有新的可用數據，包括最早在2020年1月就從各個攤位和廢水收集點收集到的環境樣本元基因組數據。分析反映，除了新冠病毒序列外，一些樣本還包含人類DNA，以及幾種動物的線粒體DNA，部分是已知易感染新冠病毒的物種，包括野生貉、馬來西亞豪豬和竹鼠等。結果表明，在中國當局於2020年1月1日對華南海鮮批發市場實行休市、進行環境衞生整治前，市場上出現過這些動物，為確定新冠病毒中間宿主和市場上潛在的人類感染源提供潛在線索。

根據論文預印本，2020年初採集自華南海鮮批發市場的1,380個環境和動物樣本中，73個環境樣本有新冠病毒，主要來自市場內和周邊的各個攤檔與排污系統。惟457個動物樣本中沒有檢測到病毒，樣本包括動物屍體、動物製品、市場周圍的流浪動物，涵蓋18個物種，而貉不在檢測動物之列。不過，今次的新數據顯示，環境樣本的元基因組數據有高水平的貉線粒體DNA，這表明在市場整治前，貉和其他動物可能已經存在，過往亦有相片顯示貉和其他動物曾在市場攤位出售。雖然最新數據並沒有提供關於新冠病毒中間宿主或病毒來源的確鑿證據，但數據進一步證明，市場上存在一些新冠病毒易感動物，這些動物可能是人類感染的一種來源。