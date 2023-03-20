情迷中世紀騎士武術　兩醫生創會傳承

澳洲昆士蘭省開恩茲的天氣長期潮濕悶熱，但有一群人偏偏每星期都穿上全套厚重護甲，手持長劍、軍刀、長矛等冷兵器，練習中世紀劍術。部分人是為圓心目中的浪漫騎士夢，也有人是為喜歡那個年代的歷史而來。

開恩茲歐洲劍術學院的兩位創會人，佩特科夫（Vesselin Petkov）和多南（Luke Dornan）本身同任醫生，是在7年前因工作相識。交談中得知大家有相同興趣，就走在一起研究中世紀劍術。

這種劍術是當年騎士的戰鬥技能，在昆士蘭省根本沒有地方可以學習。兩人只有拿着數份歐洲中世紀騎士訓練手稿的英譯本，大着膽子拿掃帚對打自學。慢慢地發展到擁有護甲和武器，成為澳洲歷史擊劍聯盟HEMA的50個屬會之一，並參加全國錦標賽。佩特科夫和多南現時已在全國排名榜的第7和第8位，在小團隊這已是驚人成就。

佩特科夫表示他們是以現代設備重現中世紀情懷，使用的刀劍都經過改良，比電影中看到的古劍設計更精良。雖然每場「決鬥」只有3分鐘，但裝甲內的悶焗加上汗臭也相當難受，所以他們最大的希望，是早日找到固定和有冷氣的室內練習場地。