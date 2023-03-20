【東方日報世界視線】被美吸血逼輸血　歐盟探求出生天

眼前歐盟最關心的議題，是一方面美國政府迫令歐盟對烏克蘭輸送武器，另一方面又透過降通脹法引誘歐洲企業及資金到美國，德國總理紹爾茨突然訪美正是要解決這兩個問題，但結果並不明確。

美國這種要歐盟又輸血又被吸血的行徑，不單止使歐盟成員國有更大戒心，也非常擔心歐盟成員國的人民激烈反對政府向美國屈從，會使政權不保。但另一方面，歐盟要在國際間尋找夥伴，也並不容易，月初在印度舉行的G20外長會議，就連共同聲明都未達成，說明美國對抗中、俄的形勢只會更嚴峻。

歐盟不少成員國對中國的崛起心懷顧忌，而中俄之間的友好，加上美國一直懷疑及指控中國向俄羅斯供應武器，使歐盟對中國就俄烏戰爭所提出的和平方案，也怕觸怒拜登政府而沒有積極回應。如今歐盟的大哥法國及德國在思量：美國在走向衰敗，世界會如何由單極化走向多極化？歐盟要如何建立自己在多極化世界中的重要地位？美、中之間哪個更靠得住？歐盟在國際上如何建立自主？

法、德兩國政府是否洞悉中國對俄烏戰爭的立場，可以透過紹爾茨去華盛頓之前在國會的致詞中理解到，他認為要為俄烏戰爭找到「正義/合理的和平」。他並不是說要烏克蘭「勝利」！歐洲的政治家及分析家明顯了解中國勸和促談，目的正是要避免戰爭再升級至最終分出勝負，因為這會很漫長，也會對俄烏雙方及世界傷害極大。而北約若勝利，摧毀俄羅斯，則下一個目標是對付中國，其傷害性會更大；若俄羅斯勝利，歐盟會更恐懼俄羅斯，歐洲的和平繁榮會蒙上陰影。

不過，歐洲不少政府及民眾面對中、俄，還有很多盲點，它們仍然稱中、俄是獨裁國家，人民沒有自由，卻對這個西方主流媒體的觀點立場，缺乏深入反省及批判。同樣因為過去它們追隨美國政府霸權主義獲益，如今美國經濟及軍事在衰敗中，它們錯誤把問題看成是中、俄的崛起所致，但俄烏戰爭延續下去及真有一天中美大戰，可以恢復北約的霸權嗎？

如今已有不少歐洲國民聲言：俄烏戰爭不是我們的戰爭！到了中美之間走向武裝衝突，歐洲人民會認為這是他們的戰爭嗎？只有歐洲脫離附庸於美國，才能走向真正獨立自主。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻