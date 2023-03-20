德研護理機械人　對患者診斷護理和治療

德國慕尼黑機械人和機械智能研究所的研究人員共同研發名為Garmi的護理機械人。它站在一塊有輪子的平台上，配有一塊黑色屏幕，可以根據指令顯示醫療數據；上面還附有兩個充當眼睛的藍色圓圈。研究人員期望未來醫療養老領域能有更多機械人護工，代替醫護人員的部分角色。

Garmi是老年電子學（Geriatronics）這一新學科的產物，該學科將機械人、資訊科技等先進技術融入老年病學、老年學和護理領域。根據研究計劃，Garmi能對患者進行診斷，還可提供護理和治療服務。

慕尼黑大學的機械人專家納希利（Abdeldjallil Naceri）稱，現在有自動提款機，供提取現金。可以想像有一天，基於相同的模型，也可以在某種科技中心進行體檢。到時，醫生可以遠距離評估醫療機械人給出的診斷結果，這對生活在偏遠地區的人也許有非常特別的意義。

機械人或許可以在人們家中、養老院等提供更個性化的服務，例如提供餐點、開水瓶、在人們跌倒時尋求幫助等。不過，納希利的研究團隊指出，當前的主要挑戰之一並非技術、醫療或財務問題，而是要大眾信任機械人。