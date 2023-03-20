美韓今開展雙龍聯合登陸演習　規模擴大

美國和南韓海軍陸戰隊和海軍周一（20日）啟動大規模聯合登陸演習「2023雙龍演習」，這是雙龍演習時隔5年再次舉行。由於登陸演習是出動海軍陸戰隊等大規模兵力渡海登陸到敵方海岸攻佔目標地區的進攻性演習，北韓一直對此表現敏感，預計平壤可能再次武力示威。

演習從周一起至下月3日在南韓慶尚北道浦項一帶舉行，目的是加強美韓同盟的戰鬥準備態勢和相互操作能力。美韓在2018年之前以旅級規模實施雙龍演習，今年的演習規模擴大至師級部隊，這也是正在進行的「自由護盾」聯合軍演中主要的聯合野外機動訓練。

師級登陸部隊、南韓大型運輸艦獨島號、美國兩棲攻擊艦馬金島號等30多艘艦艇，F35系列戰機、阿帕奇攻擊直升機等70餘架飛機，以及50餘輛南韓型登陸突擊裝甲車等參演，英國亦派遣皇家海軍陸戰隊突擊隊一個連規模的40多名兵力參加。演習將以護送、掃雷、先遣、火力支援、海空突擊、奪取目標的順序進行，海空突擊環節將有美韓大批戰力參與，展現壓倒性的武力和聯合登陸作戰遂行能力。

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