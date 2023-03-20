華報告批美強推民主　製造全球亂局

中國外交部周一（20日）發布《2022年美國民主情況》報告，指美國民主頹勢持續加重，兩黨爭鬥加劇政治極化，金錢政治愈演愈烈，言論自由徒有其名，司法系統無視民意，美國民眾對美式民主日益失望。報告批評，美國強推民主製造全球亂局，政治極化綁架對外政策，借民主旗號煽動對抗衝突，單邊制裁變本加厲，肆意破壞國際關係民主化。

報告指，美國去年持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環，金錢政治、身份政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重，其民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷。當中提到，美國政治極化使公共政策出台愈發困難，數據顯示美國歷屆國會成法數量下降，從93至98屆國會的4,247項下降至111至116屆國會的2,081項，而兩黨爭鬥手段也愈來愈低劣。

報告批評，儘管自身問題成堆，美國卻仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敍事，圍繞美國的私利，在全世界劃分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第二屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」，惟難掩其將民主政治化、工具化，推行集團政治、服務維霸目標的真實意圖。