泰擬將性工作合法化　以保障性工作者免受剝削

泰媒上周六（18日）報道，當地正計劃一項保護性工作者的法案，以保障性工作者免受剝削。該法案由社會發展暨人類安全部草擬，使性工作合法化，並設定提供或使用此類服務的最低年齡。草案完成後，將於5月國會大選後提交至新內閣批核審議。

法政大學法學院講師納隆（Narong Jaihan）表示，草案內容包括禁止18歲以下人士參與性交易，若違反規定，將面臨法律訴訟，包括所涉未成年人的父母在內；性工作者須向當地政府登記，並申請獲取為期3年的執照，無違規的話可以繼續申請；性工作者須定期接受身體檢查，以確保其健康和安全，同時可申請社會保障計劃；性工作者必須是自願從事性工作，若任何人被迫從事此類工作，則被視作人口販賣。

除性工作合法化外，草案還要求建立保護中心，以防止針對性工作者的暴力行為。婦女事務和家庭發展部總幹事金塔納（Jintana Chanbamrung）表示，草案將側重於保護性工作者，而非視他們為犯罪者。若草案通過，將廢除1996年頒布的《防止和制止賣淫法》。