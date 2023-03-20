前線烏軍缺彈藥　高層拒棄守巴赫木特

烏克蘭持續死守東部頓涅茨克州戰略重鎮巴赫木特，周日（19日）報道指俄軍緩慢地從南、北夾擊當地，而烏軍缺乏機械化車輛和火炮炮彈等基本裝備繼續戰鬥兼傷亡慘重，但烏軍高層仍拒絕放棄該市，希望以這場激戰消耗俄羅斯人力物力，削弱俄軍任何更廣泛的春季攻勢。

一名身處巴赫木特附近的退役美國海軍陸戰隊炮手透露，防守巴赫木特的損失慘重，烏軍必須獲快速補給才能守住當地，士兵不滿彈藥不足，炮兵被迫選擇解救哪支受襲部隊，烏軍領導層可能正為之後的大規模反攻囤積彈藥。

另一名烏軍軍醫形容巴赫木特前線戰況變成一戰風格的消耗戰，俄羅斯的人力儲備即使不是高素質的，也是深厚的。俄烏軍隊有時會在近距離內交火，直接從戰壕中射擊，這與去年夏天的戰鬥截然不同，當時軍隊經常在更遠的距離交戰。這場勢均力敵的戰鬥意味雙方都在失去受過進階訓練和專業知識的高級軍官和部隊，近期派往前線的俄羅斯人往往缺乏訓練，甚至必須自己購買裝備。而補充到前線的烏克蘭人通常只接受兩周基礎訓練，缺乏準備在一定程度上解釋了烏克蘭在頓巴斯的慘敗。