涉於阿富汗槍殺平民　澳洲前特種兵被控戰爭罪

澳洲一名前特種部隊空降特勤隊（SAS）士兵被指於2012年派駐阿富汗期間，在麥田射殺一名手無寸鐵的阿富汗男子，澳洲聯邦警察周一（20日）以違反戰爭謀殺罪拘捕涉案退役士兵，他是首名按澳洲法律被控戰爭罪的現役或退役軍人。

41歲疑犯舒爾茨（Oliver Schulz）被指於2012年5月在阿富汗南部烏魯茲甘省開槍殺害當地平民穆罕默德（Dad Mohammad），舒爾茨於周一早上在新南威爾士省金達拜恩被捕，控以戰爭謀殺罪，一旦罪成可判囚終身，他將於周二（21日）早上過堂。

澳洲廣播公司（ABC）節目《四角方圓》早於2020年踢爆多名澳洲特種部隊人員涉濫殺阿富汗平民，公開包括舒爾茨殺害穆罕默德的片段。節目播出與舒爾茨一同執勤的士兵攝像鏡頭影片，可見軍犬在麥田打傷穆罕默德，舒爾茨後來開槍殺死穆罕默德。事件曝光後，時任澳洲防長雷諾茲指示聯邦警察調查事件，之後由特別調查官辦公室接手。調查報告於2020年11月出爐，指特種部隊於阿富汗濫殺39名當地囚犯、農夫和其他平民，澳洲軍方其後開除多名特種部隊士兵。