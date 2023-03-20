國家主席習近平　抵達俄羅斯訪問

中國國家主席習近平周一（20日）抵達俄羅斯首都莫斯科，展開為期3天的國事訪問，將與俄羅斯總統普京會晤。克里姆林宮表示，二人將在當地時間周二（21日）下午正式會晤，會討論北京提出的停止俄烏衝突方案。

內地官媒報道，陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等。他們抵達時，俄方在機場舉行隆重迎賓儀式。習近平發表書面講話，表示中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，推動全球治理朝更加公正合理的方向發展。他期待在訪問期間，同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖，相信這次訪問會取得豐碩成果。

據報道，習近平與普京周一下午會舉行非正式會面，料觸及重要及敏感的議題，包括國際議題，二人會前可能會向傳媒發表簡短講話。報道又指，習近平周二早上會先與俄羅斯總理米舒斯京會面，下午再與普京參加一個較長時間的擴大會談，雙方均有代表團出席。二人其後會簽署文件，並會見傳媒，普京當晚再設國宴招待。中國外交部日前透露，中俄元首將就雙邊關係、重大國際和地區問題交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，同時深化「一帶一路」建設，以及與歐亞經濟聯盟對接合作等。