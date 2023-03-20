聯合國將開高峰會　商應對全球水危機

全球多地水危機加劇，部分國家面臨缺水、水污染或洪水氾濫等問題，聯合國將於周三至周五（22日至24日）舉行聯合國水高峰會，討論如何應對水問題。荷蘭水問題特使奧芬克（Henk Ovink）表示，今次是46年來全球首次就水問題召開會議，意味這是刻不容緩的問題。

聯合國水高峰會由荷蘭和塔吉克斯坦共同舉辦，預計設有逾500個相關活動，並有約6,500人參加會議，其中包括20名國家領袖、數十名部長及數百名民間及商界代表，共同商議《水行動議程》提案。世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，全球目前需發展一種新的水經濟學，以減少浪費水資源及提高用水效率，同時譴責人類數十年來對水管理不善而造成系統性危機。

聯合國表示，目前有23億人生活在缺水的國家，早於2020年便有20億人無法獲得飲用水、36億人家中無廁所、23億人無法在家洗手，惡劣的衞生條件導致疾病頻生，有違聯合國2015年設定的目標，即確保至2030年所有人都能獲得水及衞生設施。