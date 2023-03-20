朝首次用導彈發射井　美韓失預警時間

北韓周日（19日） 發射彈道導彈，模擬在目標上空引爆核彈頭。今次更是該國首次利用陸基發射井發射導彈，專家警告這可以令美國及南韓失去預警時間。

英國智庫國際戰略研究所軍事分析員登普西（Joseph Dempsey）表示，北韓今次發射KN23短程彈道導彈，朝中社發放的照片不見發射器，所以相信是採用固定設施或發射井，與該國發展機動式發射平台的傳統不同。這款導彈過往使用的發射平台，分別是輪式及履帶式發射車、鐵路、潛艇，以及水庫水中發射場。

美國詹姆斯‧馬丁核不擴散研究中心專家埃弗利思（Decker Eveleth）指，發射井優勢是敵人無法探測導彈發射準備工作，若北韓大規模部署這套發射系統，美韓兩國在危機中首先攻擊的壓力將非常大，以防朝方突襲令破壞力最大化。

根據最近拍攝的衞星圖片，北韓今次發射導彈的地點在西海衞星發射場附近，並且不足60天內完成部署發射井。埃弗利思認為這情況更令人憂慮，北韓可以極迅速地在境內北部地區，建造及部署短程彈道導彈發射井並裝載核導彈，也可以建造很多假發射井作為誘餌，令美韓兩軍尋找真正的摧毀目標時更困難。

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