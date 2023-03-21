朝射彈演習現場照　軍官樣貌打格處理

北韓官媒朝中社周一（20日）發布照片，指上周六（18日）至周日（19日）舉行「核反擊假想綜合戰術訓練」，一名戴口罩及黑色太陽眼鏡、身穿軍裝的男子陪同領袖金正恩視察，並在照片後期處理被打格。南韓傳媒認為，他可能涉及研發或運用小型戰術核彈頭的機密，所以不宜展露容貌令身份曝光。南韓北韓大學院大學校長梁茂進稱，當事人也可能是金正恩女兒金主愛的保鏢。

北韓周日發射彈道導彈模擬實施戰術核攻擊，金正恩與金主愛觀摩發射活動。其中一張照片可見站在金正恩後方的一眾軍方官員中，只有一人被打格，但仍然見到他戴口罩及黑色太陽眼鏡，其他人完全展露容貌；在另一張照片，這名軍方官員走在金正恩父女身後。南韓對朝軍事專家申鐘宇推測，這名神秘人是負責戰術核運用部隊總指揮的聯合部隊長，或核武相關研究所長之類的人物。

至於為何北韓寧願以打格的處理方式，都要公開不宜暴露身份的人物，南韓安全部門有關人士認為，該人可能是為了向金正恩進行技術說明、履行實務工作而現身，也可能是戰術核運用進入實戰階段，讓相關人物現身加以炫耀，又或者旨在令美韓兩國軍事及情報部門的分析工作混亂。南韓傳媒指一旦確認「打格男」的身份，他可能被列入南韓、美國、日本等國際社會的對朝制裁名單。

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