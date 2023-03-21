【東方日報世界視線】美國助日韓勾結　東北亞風雲競起

日韓兩個右翼政權達成協議，用南韓本國基金支付日本戰時奴役南韓勞工的賠償。這個協議的政治意義相類於2015年時任南韓總統朴槿惠與日本協議解決慰安婦歷史爭端一樣。但是，朴槿惠在2017年下台後，該協議被繼任的文在寅廢除，今次的協議會否有相同命運呢？

2016至2017年南韓有百萬民眾示威，用燭光革命把貪污瀆職的朴槿惠推倒並入罪。文在寅是乘着民意當選，有廣大的支持推翻朴槿惠與日本的協議。今次輪到去年當選的尹錫悅，雖然他在3月總統大選中以歷來最低票率勝出，但同年6月地方選舉，執政黨國民力量則大勝。即使近月尹的民望低下，還未到朴的惡劣形勢，但尹任期至2026年，必然在與日協議之餘，進一步推動其親美反中的右翼民粹主義主張。

在當前國際形勢來看，美國是志切在東亞組織反中聯盟，把日韓納入，形成變相的東亞北約，把美國原有的軍事協議鞏固。日本、澳洲及菲律賓作為美國前殖民地必然爭取，南韓有着龐大的美國駐軍亦當在結盟之列。尤其是尹錫悅在競選之時叫囂要求美國在韓重新部署戰術核武，設置更多薩德導彈。他的黷武心態，正好迎合美國的企圖。

今次協議之後，日本已主動說會解決兩國的貿易糾紛，日韓可能與美國開展更多的經貿、政治與軍事合作。然而，南韓國內反日情緒強烈，日本不止沒為殖民主義道歉賠償，還有獨島之爭。南韓國內仍有強烈的民族主義，要求兩韓統一。尹錫悅之靠攏美國，依傍日本，不容易克服國內的反對勢力。國會裏反對黨的共同民主黨佔有絕對多議席，政策法案難以通行。

美國推動的顏色革命在南韓行不通，自光州起義以來，示威是反對保守的政治勢力專利。2017年的燭光革命、近年的女權運動，都是針對保守政黨。尹錫悅反要防的是另一場燭光革命，尹錫悅政府若要進一步與日本和解，跟從美國在東亞的黷武政策，挑釁中國、北韓與俄羅斯，首先面對的是國內反對，繼而是北韓的加強戰備開發核武，甚或與中俄連接。東北亞的戰雲迭起，中國與日韓的關係轉劣。民眾會否甘心坐視嗎？日本民眾已馴化，南韓民眾還是性格暴烈，反抗會激烈，美日和尹錫悅未必可安心。

研究所所長 陳文鴻