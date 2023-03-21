特朗普或被捕　紐約法院外設路障戒備

美國前總統特朗普涉於2016年大選期間向色情片女星斯萬芬妮支付掩口費，他早前預告自己最快周二（21日）被捕，並號召示威「奪回國家」。多間美媒引述消息指，紐約市曼哈頓地區檢察官不會於周二起訴特朗普，但可能是晚些時候。警方周一（20日）在曼哈頓刑事法院向設置路障等，加強保安，為特朗普可能被捕做準備。

知情人士透露，不預期檢方於周二起訴特朗普，但可能是稍後時間，紐約警方、特勤局、法院職員、曼哈頓地區檢察官辦公室已開會討論拘捕特朗普的安排，一旦檢方向法官提交起訴書，檢察官辦公室將與特朗普的律師商討由特朗普自首，若他拒絕，則會發出拘捕令。檢察官將決定是否為特朗普帶上手銬，但他需打指紋和拍大頭照，不會戴着手銬示眾。

在周一，紐約警方加強曼哈頓刑事法院外的保安，架置路障等，以防大規模示威，現場亦有大批記者等候進一步消息。警方表示時刻準備好應對任何突發情況，市長亞當斯則指無計劃與曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）會面，政府正監控社交網的發言，警方正準備應對不恰當的行為，有信心能處理好事件。情報消息指，他們發現威脅顯著增強，本土暴力極端主義者的網上留言亦增加，警方的戰略反應組已待命。