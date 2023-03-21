蔡英文下周訪美洲將過境美國　北京提嚴正交涉

外界關注台灣總統蔡英文何時展開美洲訪問行程，並過境美國與美國眾議院議長麥卡錫會晤。台總統府周二（21日）召開記者會說明，她從下周三（29日）啟程，抵達美國紐約過境後依序前往危地馬拉及伯利茲交流訪問，回程則會在美國洛杉磯過境，並於下月7日返台，全程10天9夜。中國大陸外交部發言人汪文斌周二在記者會重申，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，陸方已就此向美方提出嚴正交涉。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計劃，也將針對農業、技術、醫療、公衞、婦女賦權、數碼經濟，以及供應鏈、安全等領域開展更廣泛合作。訪問團成員包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、總統府醫療小組召集人陳振文及林聿禪。

林聿禪表示，蔡英文自2019年出訪加勒比海友邦後，已3年沒有安排出訪行程，去年9月危地馬拉別特別邀請她訪問，並多次在公開場合表達挺台立場。伯利茲則在長年以來，支持台灣有意義地參與各個國際組織，此行是回應友邦多次誠摯的邀請及展現對友邦的重視，持續深化民主盟友間的合作發展。對於蔡英文過境美國的具體行程、會否見麥卡錫等，台外交部次長俞大㵢稱，正跟美方妥善安排過境行程，一旦有確切結果會適時說明。

汪文斌周二在北京表示，台灣當局領導人「過境」是假，謀求突破、宣揚「台獨」是真。陸方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。他又正告台灣當局，「台獨」沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖，都注定以失敗告終。