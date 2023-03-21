洪都拉斯外長：華府尊重與北京建交決定

台灣邦交國洪都拉斯有意與中國大陸建交，洪都拉斯外長雷納周一（20日）指，總統卡斯特羅與美國總統拜登美洲事務特別顧問等美方官員會面時，就計劃與北京建交的決定發表「一般性的意見」。他稱，美國政府尊重洪都拉斯與北京建立正式外交關係的決定。

另外，台灣外長吳釗燮周二（21日）表示，如果友邦要錢的數目是台灣不應該付的，為了要維持邦交而去付錢，是對不起天地、台灣及人民。 對於台灣總統蔡英文訪美洲行程不包括洪都拉斯，吳釗燮指台灣副總統賴清德去年已訪問洪都拉斯，由於蔡英文今次外訪受時間限制，因此只能安排到訪危地馬拉和伯利茲。行政院長陳建仁則指出，如果洪都拉斯是受到大陸的利誘而與台北斷交，是相當遺憾，又指大陸不斷拉攏台灣的邦交國，不能用金錢外交方式來競爭。

台灣外交部則指，洪都拉斯至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注兩地的接觸情形，目前台洪邦交還在努力階段。至於洪都拉斯指台灣改向厄瓜多爾採購白蝦，台方解釋是因為洪都拉斯的白蝦出口商報價高於市場價格，此為市場機制決定，台灣亦曾協助洪都拉斯拓銷。台灣對與洪都拉斯的關係出現警號，迄今仍盡最大努力維持邦誼，絕不會與大陸進行金錢競逐，並再次提醒洪都拉斯注意大陸的不實承諾。