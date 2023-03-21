廚房翻修揭出400年壁畫　博士屋主徵求保育支援

英國約克郡米克爾蓋特（Micklegate）鎮一名愛好研究歷史的屋主，發現家中多面牆後暗藏了一批400年前的壁畫。他興奮之餘又擔心自己沒資源做保養會損害古蹟，於是周日（19日）透過傳媒徵求歷史研究團體協助提供保育支援。

發現古畫的屋主，是29歲的巴德沃思博士（Dr.Luke Budworth），他是利茲大學的醫學研究員。壁畫則是早在去年裝修家居時，由裝修師傅在廚房櫥櫃下的舊牆紙後首次發現，之後巴德沃思再在屋內不同地方以及家居辦公室內，發現了更多壁畫。經專家確認，這批壁畫是1660年代的作品，描繪的是1635年一本詩集內的場景插圖。古蹟管理機構英格蘭遺產委員會也表示，這些罕見的壁畫能提供有關當地歷史例證，是具有國家意義的發現。

巴德沃思表示，他在2020年由柴郡搬來這古老大宅，也是為了這裏的歷史氛圍。現在家中發現古畫雖然很高興，但它高達數千英鎊的維護經費，他實在負擔不來。為免壁畫遭陽光破壞而褪色，巴德沃思已將它以高清複製品暫時遮蓋，等待有團體答允支援後再作以後的安排。