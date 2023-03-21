拒絕依賴男人　熟女享受單身蜜月旅程

美國西雅圖女網紅艾琳 (Brittany Allyn) 正身在法國和意大利享受只有一個人的「蜜月旅行」。自去年在英國成功冷凍卵子，現年37歲的她已對男人不再抱有期待，坦言就算要到50歲才找到共渡餘生的另一半，也會拒絕因世俗眼光而急着結婚。

艾琳是一位全職創作人，她在20歲時曾期待與高中時代認識的戀人結婚生子，在家鄉共渡一生，可是在5年後兩人卻以分手告終。在父母的鼓勵和支持下，艾琳決意擱置30歲前成為人母的的夢想，獨自踏上期待多年的蜜月旅程。她透過社交媒體發布旅途見聞，以及傳授獨自遊歷的經驗，成為其他單身女性獲得力量的源泉。目前艾琳的專頁已收到上千個計劃倣效她渡個人蜜月的女性留言，同時也引來了傳統思想人士尤其是男性的抨擊，但艾琳的回應就是請這些男士離開專頁。

艾琳表示，個人蜜月並非對任何人都有正面效果；女性無論是否單身都會體驗到快樂和悲傷，她自己也有面對壓力的時候，只是覺得單身總比結婚活得自由一點。她勸喻想倣效她的女性，只需意識到自己的生活是獨一無二並且接受它，那就是最好的人生。