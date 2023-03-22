英國援烏貧鈾彈　普京警告會作出回應

英國國防國務大臣戈爾迪（Annabel Goldie）周一（20日）表示，貧鈾穿甲彈在內的彈藥，會連同一個連的挑戰者2主戰坦克移交烏克蘭，普京警告如英國這樣做會作出回應，又認為西方確實打算與俄作戰，直至剩下最後一個烏克蘭人。英國國防部批評普京含蓄的言論，指英國陸軍幾十年來一直在穿甲彈中使用貧鈾，強調是標準組件，與核武無關，俄羅斯亦知道這點，但故意試圖誤導。

戈爾迪回覆英國上議院議員希爾頓的書面質詢，指貧鈾彈摧毀現代坦克及裝甲車輛非常有效。貧鈾彈具有化學毒性及放射性，美國曾在波斯灣戰爭、轟炸南斯拉夫及入侵伊拉克期間大量使用，導致白血病罹患率與畸形嬰兒出生率增加。

另一邊廂，美國最初打算向烏克蘭提供31輛M1A2坦克，但製造及運輸時間或需一至兩年。匿名美國國防部官員表示，將從陸軍庫存取出較舊型號M1A1，翻新後交予烏克蘭使用，M1A1有助烏軍更易上手和維護，希望在8至10個月內完成。

目前不清楚美國何時開始訓練烏軍使用、修理及保養坦克，美國國防部須確保烏軍足充足供應鏈，供應坦克運作所有零部件。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克與美國國家安全顧問沙利文通電話，談及現時前線形勢，並強調盡快向烏軍提供新一批武器彈藥的重要。