韓美6月舉行最大實彈演習　紀念結盟70周年

今年是南韓與美國結盟以及韓戰《停戰協定》簽署70周年，韓媒周三（22日）引述國防部消息報道，韓美將於今年6月舉行「聯合協同火力剿敵演習」，以空前規模的實彈軍演展現韓美同盟強大的火力和機動能力。南韓外交部亦表示，兩國今年將共同舉行150多項活動，紀念韓美結盟。

南韓國防部表示，北韓核導威脅等嚴峻安全局勢日益升級下，韓美將基於戰略威懾能力和堅固的聯防態勢重點實現憑藉力量的和平，並開展一系列紀念活動。聯合協同火力剿敵演習始於1977年6月，已舉行了9次，對上一次在2017年4月。韓美聯軍會出動最新武器展現反制和殲敵能力，軍方今次更可能展示大力引進的有人/無人複合體系等尖端武器。

國防部亦計劃在9月底舉行的建軍75周年紀念活動上，展現「南韓型三軸體系」等同盟對朝威懾力，並讓國民共同參與。另外，南韓總統尹錫悅下月底將國事訪問美國，此前南韓國際政治學會和美國智庫戰略與國際研究中心聯合主辦有關韓美同盟的政策論壇等。韓美於1953年10月1日在華盛頓簽署《美韓共同防禦條約》，正式結盟。

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