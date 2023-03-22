特朗普至今未被捕　逾半數美國人信有政治動機

美國前總統特朗普涉於2016年大選期間向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費，他早前預告自己最快周二（21日）被捕，並號召示威，紐約市警方如臨大敵，在曼哈頓法院等地架設圍欄戒備，但示威規模只有寥寥數十人。美媒周二報道指，有極右支持者擔心是陷阱，重演國會暴動。最新消息指，負責審理此案的曼哈頓地區檢察官及大陪審團，料在未來數天作出起訴，甚至仍有機會不提訴。

報道引述消息指，大陪審團周一（20日）沒有作出決定，陪審員將在周三（22日）回歸，並可能就是否起訴特朗普投票，屆時可能再多一名證人作供，目前其身份未明。按照法律程序，經大陪審團投票、檢察官宣布起訴特朗普後，他將被要求出庭作證，可以選擇自首，否則將被發出逮捕令。特朗普的法律團隊表示，並不預期特朗普會在下周前被捕或首次出庭。

據報今次很多特朗普最狂熱的支持者彼此傳遞的訊息，呼籲留在家中不要上街，部分人擔心和平抗議會被執法者扭曲，面臨逮捕，此外其支持者事實上亦已變少。在特朗普大樓外，反有民眾示威促請拘捕特朗普。民意研究機構益普索與英媒進行的民調顯示，54%美國人相信今次針對特朗普的調查有政治動機，但亦有70%人認為支付掩口費一事屬實。另有民調顯示，41%受訪者希望特朗普贏得共和黨初選提名，領先佛羅里達州州長德桑蒂斯的27%，比對上一次支持度急升。