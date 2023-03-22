坦克與愛國者導彈　美加快交付烏抗俄

美國國防部周二（21日）宣布，加快向烏克蘭提供阿布拉姆斯主戰坦克，提前至今年秋季送抵戰場，但型號由原先承諾的M1A2「降級」至舊款M1A1。與此同時，由於烏軍比預期更早完成操作訓練，報道指美方將提早交付愛國者防空系統。

美國早前承諾向烏克蘭提供31輛新型M1A2主戰坦克，但需時一年甚至兩年生產及交付，所以美方決定改為提供陸軍庫存的M1A1主戰坦克，同時令烏軍士兵更容易學習操作及維護。五角大樓發言人賴德表示，這有助美方大幅加快交付日程，讓烏克蘭在今年秋季得到這個重要軍事能力，並強調M1A1擁有與M1A2非常相似的作戰能力。

阿布拉姆斯主戰坦克生產商通用動力表示，目前每月生產15輛至20輛主戰坦克在內等裝甲車，產量可以輕易提升至每月33輛以上。美國向烏克蘭提供舊款阿布拉姆斯主戰坦克後，亦可以減低對為波蘭及澳洲，生產新款阿布拉姆斯主戰坦克的影響。

另一方面，烏克蘭早前挑選65名有防空作戰經驗、年齡介乎19歲至67歲的士兵，前往美國俄克拉何馬州接受愛國者防空系統操作訓練。美國傳媒周二報道，這批烏軍士兵經過數周訓練後，能夠45分鐘內自行部署及操作該套防空系統對付模擬威脅；美方原本預期需要一年時間學習，但他們知道如何執行防空作戰，加快訓練進程。

美國陸軍發言人奧唐奈表示，上述烏軍士兵未來數天完成在美國的訓練後，前往歐洲會合接受荷蘭及德國相同訓練的同袍，他們回國前將對美荷德三國援助的兩套愛國者防空系統展開最後檢查，這些外援裝備未來數周運抵烏克蘭。奧唐奈強調愛國者是「純粹的防禦性質武器系統」及不威脅俄羅斯，將協助烏方保護城市及基建。