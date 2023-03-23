秦剛：中國無政治私利　誠意勸和促談　推動俄烏停火止戰

中國國家主席習近平周三（22日）結束對俄羅斯的國事訪問後，於當晚返抵北京。中國國務委員兼外長秦剛向隨行記者總結這次訪問時，談到烏克蘭危機。他說，習近平與俄羅斯總統普京在會談中就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。俄方重申致力於盡快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。

秦剛批評，個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。但公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。他重申，中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當。

談到中俄關係，秦剛表示兩國元首之間的高度互信，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係提供了戰略引領和有力政治保障。兩國元首共同簽署《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署；並簽署了農業、林業、基礎科學、市場監管、媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。俄方表示，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

秦剛也稱，作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄關係如何發展關乎全球戰略穩定與安全，關乎未來世界格局演變。國際形勢愈複雜，中俄加強溝通協作的必要性就愈突出。