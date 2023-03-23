營養份量全可控　3D打印蛋糕面世

美國哥倫比亞大學周二（21日）公布，成功以3D打印機印出真正可以吃的純素蛋糕，是數碼化烹調實用化的一次重大進步。專家預計這種充滿未來色彩的烹調技術有望在5年內實用化。有關報告於同日在《NPJ食品科學》雜誌上刊出。

據稱工程師團隊用市售的7種食材，包括全麥餅乾、花生醬、朱古力醬、香蕉蓉、草莓醬、櫻桃醬和糖霜，直接代替耗材進行打印，待印出蛋糕雛型後再用激光將它烤熟定型，全個製作過程僅30分鐘，比傳統烘焙快了約3.5小時之多。這種技術除方便廚師用精準的份量大量生產水準一致的膳食，更是製作特殊餐膳，例如低熱量餐，或者吞嚥困難患者的造型軟餐等的好幫手。

研究作者之一，哥倫比亞工程創新機器實驗室的布魯廷格 (Jonathan Blutinger)博士表示，一般人對打印食物抱有負面感受，但其實這與用微波爐煮食沒甚麼不同，而新技術還有助延長食材保質期和減少浪費。他補充，實用化的第一難題是目前機器價格高昂，其次是未有可以供機器下載即用的食譜庫。至於打印蛋糕的味道方面，布魯廷格並無直接形容，但就表示稍後會研究激光烹飪對食物的各種影響，以提高公眾接受度。