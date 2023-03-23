馬克龍冀年底實行退休改革　周四全國再大罷工

法國總統馬克龍無視全國示威浪潮，不理公眾反對，周三（22日）受訪時明言退休改革勢在必行，並希望在年底前開始實施。工會則揚言會周四（23日）進行第9輪全國示威及罷工，呼籲數百萬人走上街頭回應馬克龍。

馬克龍在電視專訪中說：「你們以為我很享受推動這項改革嗎？一點也不。然而，沒有方法可以平衡收支，所以這項改革勢在必行。」他指出，改革愈遲落實，國家的赤字就愈見惡化，並稱：「在短期民調和國家整體利益之間，我選擇保障國家整體利益。如果因此不得人心，我會接受。」馬克龍又譴責示威中的暴力行為，稱政府不容許「極端暴力」。

自從政府上周繞過議會投票通過延後退休年齡兩年的改革法案以來，群眾憤怒情緒有所上升。在過去的6個晚上，法國各地發生激烈示威，示威者焚燒垃圾箱並與警察衝突。周三有民眾封鎖了南部城市尼斯和圖盧茲的火車站，而巴黎的垃圾工人的罷工已進入了第17天。

英王查理斯三世將於下周日（26日）訪問法國，白宮漢宮消息指，示威可能影響查理斯的訪問行程，正密切留意情況。法國有反對黨認為，應該取消這次訪問。