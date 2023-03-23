美眾院通過法案　確保對台交往準則助深化關係

美國國會眾議院周三（22日）高票通過一項涉台法案，內容是要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係，同時尋求廢除美台交往自我限制的機會。眾議院外委會副主席瓦格納表示，台灣正面對來自中國大陸史無前例的威脅，美國必須強化對台灣民主體制的經濟、防衞及政治聯繫，法案通過有助達致這目的。

《台灣保證實施法案》由共和黨籍的瓦格納提出，將修改2020年底實施的《台灣保證法》，要求美國國務卿至少每兩年向國會提交報告，說明現行對台交往準則是否符合能深化並擴大美台關係、有助兩岸議題和平解決等主要目標。法案周三以404票贊成、7票反對通過。法案經眾議院通過後，還需參議院通過，才能遞交美國總統簽署生效。

瓦格納提案時表示，《台灣保證實施法案》立法目的是加強國會對美台關係的監督，確保美國對台政策任何改變都可深化關係。她稱，國會2020年通過《台灣保證法》時已清楚表明，美國需摒棄過時且不必要的美台交往限制。她呼籲在全球不穩定之際，美國須堅定對抗大陸非民主作為，不應讓繁文縟節傷害此立場，影響美台更緊密合作的能力。