傳洪都拉斯外長今訪北京　商討建交事宜

台灣邦交國洪都拉斯有意與中國大陸建交，台媒周四（23日）指洪都拉斯外交部長雷納當日率領國會外交委員會主席賽拉亞（Xiomara Zelaya），以及國會成員組成的特使團，出發前往大陸，與陸方商討建交事宜。特使團此時訪京，極有可能會選在台灣總統蔡英文下周一（27日）出訪過境美國時宣布洪陸建交。

消息人士指，由雷納、賽拉亞及國會議員卡洛斯．賽拉亞（Carlos Zelaya Rosales）組成的代表團，於周四從洪都拉斯國際機場出發赴大陸，商談有關建交事宜。賽拉亞是洪都拉斯總統卡斯特羅的女兒，國會議員卡洛斯．賽拉亞則是卡斯特羅丈夫、前總統賽拉亞的弟弟，二人皆為卡斯特羅家族、最親近人員。

英媒周三（22日）報道，洪都拉斯總統卡斯特羅上周二（14日）在Twitter宣布尋求與大陸建交的前一天，雷納曾要求台灣提供25億美元（約195億港元）援助資金，由於台灣沒有回應，卡斯特羅就發了上述貼文。雷納否認曾請求台灣提供援助，只是多次要求台方購買洪都拉斯的公共債務，25億美元不是捐贈，而是通過談判達成的再融資機制。

另外外交消息人士指出，通常情況下，當國家與台灣斷交時，台灣可能只在正式宣布前1小時左右收到通知。而洪都拉斯的情況非常不尋常，自宣布擬與北京建交一周以來仍未落實。