俄不打算實現和平　北約籲歐美準備長期援烏

英國傳媒周三（22日）刊出北約秘書長斯托爾滕貝格的專訪，他指出俄羅斯總統普京沒有在烏克蘭立即實現和平的計劃，歐美需準備好長時間向烏軍提供致命性的援助，同時呼籲中國不要軍援俄羅斯。

斯托爾滕貝格指，烏克蘭東部巴赫木特的激戰反映俄羅斯願意投入更多兵力，用更大傷亡換取最少的戰果。普京不打算實現和平，俄方正加強軍事工業生產，並接觸北韓、伊朗等專制國家試圖獲得更多武器。他認為這是一場消耗戰，美國、英國、法國等西方國家要準備長時間向烏克蘭供應武器、彈藥及零件，這需要軍工能力維持。他希望成員國在7月舉行的北約峰會同意更具野心的防衞預算，最少佔國內生產總值2%。

另一樣要事是遊說中國不要向俄羅斯提供武器，斯托爾滕貝格還稱中國試圖做中間人的努力，必須同時嘗試了解烏克蘭的立場，直接與烏克蘭總統澤連斯基接觸。他歡迎任何和平倡議，並批評北京沒有譴責俄軍攻烏。

此外，世界銀行周三公布的報告估計，未來10年重建烏克蘭的費用或高達4,110億美元（約3.2萬億港元），單單清理頹垣敗瓦就需50億美元（約390億港元）。